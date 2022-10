Nicaragua rompe relaciones diplomáticas con Países Bajos

Luego de que Países Bajos criticara “las violaciones de los derechos humanos” por parte de Nicaragua, el país gobernado por Daniel Ortega anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con el país europeo.

En un mensaje vía Twitter, el ministro de relaciones exteriores de Holanda Wopke Hoekstra dijo que su gobierno “lamenta” la “decisión desproporcionada” tomada por Ortega la noche del viernes.

The Netherlands regrets the disproportionate decision by Nicaragua to break off diplomatic relations. We take a firm stand on the worsening democratic structures and human rights violations in Nicaragua. But a critical discussion is always better than ending relations.