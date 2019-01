Jamás renunciaré: Maduro

AGENCIAS

CARACAS.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó durante una alocución en el Tribunal Supremo de Justicia que “jamás renunciará” y reiteró la denuncia de que está en marcha un golpe de Estado.

Tras criticar la acción que tomó la víspera el jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de declararse como presidente encargado, Maduro dijo que eso queda “en manos del poder judicial”.

Horas después de que la cúpula militar reiterara el respaldo a su gobierno, Maduro anunció la decisión de cerrar su embajada y consulados en Estados Unidos, y de regresar a su personal diplomático a más tardar el sábado. Las tensiones políticas siguen escalando mientras se recrudece el espiral de violencia que ha dejado 21 fallecidos en las últimas horas.

"Así lo ratifico porque ahora ellos (en Washington) pretenden decir ‘no’, desconocemos al gobierno de Maduro y nos quedamos; pero ¿qué creen?".

Los comentarios de Maduro se producen un día después que el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijera que Estados Unidos no retiraría a sus diplomáticos. Por el contrario, se dijo que el gobierno de Donald Trump cumpliría la directriz del jefe de la Asamblea Nacional y dirigente opositor, Juan Guaidó, quien el miércoles se declaró presidente durante una concentración con miles de adversarios de Maduro. Y mientras Pompeo señaló que Estados Unidos no reconoce la autoridad de Maduro y que éste no tiene la autoridad legal para romper las relaciones diplomáticas con ellos, éste catalogó la postura estadounidense como una “reacción infantil”.

Horas antes, el alto mando militar venezolano ratificó su respaldo Maduro descartando la posibilidad de levantamientos en los cuarteles tras la escalada del enfrentamiento entre el gobierno y la oposición.

Los jefes militares de las llamadas Regiones de Defensa Integral (REDI) del país también ratificaron el apoyo a Maduro.

El ministro español Josep Borrell promovía una reunión de cancilleres europeos para analizar la situación en Venezuela y hallar “la mejor manera de apoyar elecciones libres”.

Las protestas antigubernamentales y saqueos a comercios ocurridos entre el miércoles y la madrugada del jueves en Caracas y algunas ciudades del país dejaron 21 muertos por disparos de armas de fuego, indicó a la AP Marco Ponce, coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

Durante el pasado martes se reportaron otras cinco muertes por impacto de balas en las protestas con lo que la cifra total de los últimos tres días se eleva a 26.