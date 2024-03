Nicole Eggert se rapa en vivo tras diagnóstico de cáncer.

La actriz Nicole Eggert compartió un emotivo momento en sus redes sociales al publicar un video en el que se afeita la cabeza, marcando un paso importante en su batalla contra el cáncer. A principios de este año, Eggert reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa 2, un desafío que enfrentó con valentía desde diciembre de 2023.

El video, acompañado por la emblemática canción "Fight For Your Right" de los Beastie Boys, muestra a Eggert sonriendo ante la cámara mientras comienza el proceso de cortar su cabello con unas tijeras. Este gesto simbólico refleja su determinación y fuerza en la lucha contra la enfermedad, inspirando a sus seguidores a enfrentar los desafíos con coraje y positividad.

