Niegan al 'Chapo' hacer ejercicio al aire libre, temen fuga

La defensa del narcotraficante mexicano Joaquín 'el Chapo' Guzmán solicitó a autoridades estadounidenses permiso para que su cliente tenga dos horas a la semana de ejercicio al aire libre en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, sin embargó, el fiscal que llevó el caso pidió que se le negara la petición porque hay riesgo de que se fugue.

De acuerdo con RT, en un oficio enviado al al juez Brian Cogan, el fiscal federal para el distrito este de Nueva York, Richard Donoghue, y el jefe de la división de Narcóticos del Departamento de Justicia, Arthur Wyatt, solicitan a la Corte que le nieguen las tres peticiones a la defensa del 'Chapo': tapones para los oídos, seis botellas de agua a la semana y al menos dos horas para hacer ejercicio al aire libre.

"En este caso, cualquier actividad al aire libre podría particularmente problemático para este acusado, ya que ha planeado y ejecutado exitosamente escapes de dos prisiones de máxima seguridad", refiere el oficio.

