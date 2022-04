Niña muere tras ser obligada por su abuela a tomar una botella de whisky

Una niña de 4 años murió luego de que su abuela presuntamente la obligó a tomar una botella de whisky a la vista de su madre, informó la policía Baton Rouge.

El sargento L’Jean McKneely, un vocero de la policía, le dijo a la prensa que la abuela de la niña, Roxanne Record, de 53 años, y madre, Kadjah Record, de 29 años, fueron arrestadas el viernes, cada una con un cargo de homicidio agravado.

Se desconoce si alguna de ellas cuenta con un abogado que las represente.

Policías fueron enviados a una casa en Baton Rouge alrededor de las 11 de la mañana del jueves luego de recibir informes de que una niña estaba inconsciente.

La niña, China Record, de 4 años, fue declarada muerta en el lugar, dijo la policía.

El médico forense del municipio de East Baton Rouge dijo que la autopsia demostró que la causa de muerte coincidía con intoxicación de alcohol.

La niña tenía un nivel de alcohol de 0,680%, más de ocho veces el límite permitido en adultos para conducir de 0,08%, dijeron las autoridades.

Mientras investigaban, los detectives indicaron que se enteraron de que la abuela de la víctima la obligó a tomar la botella a la vista de la madre.

