¿Miedo? Niño dice 'adiós' y 'escapa' de la reina Isabel (Video)

INGLATERRA.- Un encuentro con la Reina fue tan abrumador para un niño, que se dejó caer al suelo y se arrastró fuera, a la puerta más cercana, gritando "Adiós" a los espectadores divertidos.

Nathan Grant, de nueve años de edad, fue presentado a la Reina como parte de su visita a Coram, la organización benéfica para niños más antigua del Reino Unido, informó Debate.

Todo empezó durante la recepción la reina británica saludó a varios invitados al evento. Cuando los cantantes David y Carrie Grant le presentaron a su hijo adoptivo Nathan, que había sido acogido en Coram, el chico no pudo vencer su timidez.

Se echó al suelo de rodillas y gateó rápidamente hasta otra sala, desde donde gritó "¡Adiós!". A todos los presentes les divirtió la reacción de Nathan.

Con sede en el sitio de The Foundling Hospital en Londres, Coram ha estado ayudando a niños vulnerables desde que obtuvo la Royal Charter en 1739.

This little boy got so overwhelmed meeting #QueenElizabeth for the first time that he literally ducked and crawled away. 😂❤️ pic.twitter.com/pLf4QX1jG4