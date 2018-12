Niños migrantes son marcados 'como en el holocausto'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Varios videos que han circulado en redes sociales dejaron en evidencia que los niños migrantes en custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos, son marcados con números en el brazo o la mano.

De acuerdo a Vanguardia, esta medida ha provocado un sinfín de críticas pues argumentan que alude al Holocausto judío donde los judíos capturados y enviados a los campos de concentración eran marcados en el brazo como medida de control.

En la cuenta de Twitter de un reportero de la cadena NBC News, se muestra a un niño extendiendo el brazo y mostrando el número con el que fue marcado.

Children, with numbers on their arms & their lives on the line wait to cross into the US from Juarez, Mexico. More tonight with @Lawrence on @TheLastWord #MSNBC pic.twitter.com/J4k7NWwNzP