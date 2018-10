¡Heroico rescate! Niños salvan a su perro de una enorme serpiente

Agencia

CHINA.- Un dramático video se viralizó en las últimas horas en las redes sociales ya que muestra el momento en que tres niños se enfrentan, con total valentía, a una gigantesca serpiente para rescatar a su perro.

De acuerdo a Vanguardia, en las imágenes se puede observar cómo el reptil se envolvió alrededor de la parte inferior del perro, que ladró en reiteradas ocasiones en una clara señal de desesperación.

Los jóvenes, todos menores de edad, sin pensar en el peligro de su reacción, utilizaron palos y ramas para ahuyentar a la serpiente.

Como seguía prendida al cuerpo del perro, decidieron desenvolverla con sus propias manos. El mayor de los tres la sujetó de la cabeza, mientras los otros dos forcejeaban con su cuerpo.

El reptil resistió hasta que los tres niños lograron desprenderlo y así rescatar a su perro.

Una vez que el can logró salir, en el video se ve cómo el mayor de los hermanos seguía con la cabeza de la serpiente en su mano.

Wow! Just wow! I’m just amazed at the courage of these kids. These amazing kids save their dog from this huge snake.pic.twitter.com/skUF3BxzTz