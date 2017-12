'Niños superdotados' qué son y cómo detectarlos

Redacción/ SIPSE

MÉXICO.- Existen cualidades características de los niños superdotados, entre estas una inteligencia superior, gran creatividad, imaginación y una curiosidad insaciable que les faculta para el aprendizaje autónomo, estas cualidades les convierten en niños especiales, con necesidades y exigencias diferentes a las de los demás, y que mal desarrolladas o indebidamente canalizadas pueden volverse en su contra.

Si estas cualidades son orientadas por un profesional especializado en el tema, el resultado es benéfico para el menor, de acuerdo con el portal ABC y la ‘Guía Infantil de Niños Superdotados’, creada por especialistas de todo el mundo.

En materia de detección el identificarlo es primordial, no sólo para no desaprovechar sus habilidades y cualidades, sino para que se desarrolle plenamente como ser humano y no crezca sintiendo ‘raro’ o incomprendido. Existen miles de casos al año sin ser detectados y que permanecen en el anonimato, con un coeficiente intelectual superior al estándar, y sin ser correctamente canalizado.

México y cualquier otro país cuentan con la misma oportunidad de detectar los casos, sin embargo en países de Europa el trabajo de los padres va más allá de la detección, ellos se enfocan en la estimulación para un mayor desarrollo de aptitudes.

Detectar a un niño superdotado no es imposible, se empieza por observar algunas conductas y reacciones emocionales que lo diferenciará de los demás niños en casa o en el colegio. Sin embargo, la confirmación de un diagnóstico solo la hace un especialista a través de pruebas.

Características de un niño superdotado

Duerme poco Dice su primera palabra alrededor de los seis meses. Dice su primera frase a los doce meses. Mantiene una conversación entre los 18 y 24 meses. Aprende el abecedario y cuenta hasta 10 a los dos años y medio. Resuelve mentalmente problemas de suma y resta hasta 10, con tres años. Pregunta por palabras que no conoce desde los tres años. Alta capacidad creativa. Posee una alta sensibilidad hacia el mundo que le rodea. Enérgico y confiado en sus posibilidades. Observador y abierto a situaciones inusuales. Muy crítico consigo mismo y con los demás. Gran capacidad de atención y concentración. Le gusta relacionarse con niños de mayor edad. Se aburre clase porque sus capacidades superan los programas de estudio convencionales. Son, aparentemente, muy distraídos. Su pensamiento es productivo más que reproductivo. Se basan en la construcción de las cosas. Tienen muy poca motivación hacia el profesor. Llegan a sentirse incomprendidos, raros. Son independientes e introvertidos.

Casos de niños superdotados en México

León López Cortés, Coeficiente Intelectual (CI) de 149, estudia desde 2015 en el Programa de Potenciación Intelectual Intensivo, modelo diferenciado de educación para sobredotados. León tiene una aceleración escolar de seis años con respecto a su edad y recientemente obtu­vo el Certificado de primaria. Él fue diagnosticado como sobredotado a los cinco años de edad. Fue ponente en el 1er Congreso Internacional de Sobredotación Intelectual.

Sebastián Pérez Saracho, Coeficiente Intelectual (CI) de 155, fue diagnosticado como sobredotado a los cinco años. Desde 2015 participa en el Programa de Poten­ciación Intelectual Intensivo. Fue ponente en el 1er Congreso Internacional de Sobredotación Intelectual. Cd. de México Mayo 2016, con el tema “Servomotor de Levitación Magné­tica ”, donde mostró cómo el teorema de Earnshaw funciona con el ferromagnetismo estático haciendo imposible hacer a un objeto levitar establemente contra la gravedad, pero que con el uso de materiales diamagnéticos, servos o superconductores hacen posible dicho proceso.Toma clases de inglés, chino mandarín y robótica.

Eryx Elizarraraz, Coeficiente Intelectual (CI) de 165, cursa el tercer grado de primaria y tiene una acelera­ción escolar de dos años con respecto a su edad. Fue diagnosticado a los cinco años de edad y estudia desde 2014 en el Programa de Potenciación Intelec­tual Intensivo. Una de sus ponencias más recientes fue sobre la “Teoría del Caos”, donde criticó el método tradicional al mostrar que hay sistemas con factores para los cuales es difícil predecir su comportamiento. “Antes se pensaba que los fenómenos se comporta­ban de una manera ordenada siguiendo las leyes de la naturaleza, sin embargo existen sistemas con muchos factores por lo que es difícil predecir su comporta­miento”. Toma clases de inglés, francés, chino manda­rín, robótica, piano y artes plásticas.