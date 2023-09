‘No busco una guerra fría con China’ dice Joe Biden en Vietnam

Durante su primera visita a Vietnam, el presidente Joe Biden enfatizó su compromiso de no desencadenar una nueva "guerra fría" con China ya que su enfoque primordial es promover la estabilidad global al fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam, así como con otras naciones asiáticas clave.

En una rueda de prensa realizada tras su llegada a la capital de Vietnam, Hanói, procedente de la Cumbre del Grupo de los 20 en India, el presidente Biden declaró:

La visita del presidente estadounidense a Hanói se produjo después de que Vietnam otorgara a Estados Unidos su estatus diplomático más elevado: el de socio estratégico integral.

Esto subraya cómo la relación ha evolucionado desde lo que Biden denominó el "pasado amargo" de la Guerra de Vietnam, que concluyó hace casi medio siglo. Esta ampliación de la asociación refleja un esfuerzo más amplio en toda Asia para contrarrestar la influencia de China.

Joe Biden mumbles says God speed instead of God protect our troops and leaves podium before the Vietnam leader speaks. pic.twitter.com/5uAMh35ojQ