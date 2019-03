Petición de AMLO a España demuestra "ignorancia escandalosa"

Agencias

México.- El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, aseguró que habló con Ebrard para que esta petición no afecte la relación bilateral. Sin embargo, reiteró que el gobierno no dará una disculpa a México como lo solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador por los atropellos realizados durante la Conquista.

El funcionario español comentó que parece “un poco raro” que a 500 años de los hechos López Obrador haya solicitado dicha petición e ironizó:

"España no va a presentar esas extemporáneas disculpas que se piden… de la misma manera que no vamos a pedir a la república francesa que presente disculpas por lo que hicieron los soldados de Napoleón cuando invadieron España, o los franceses no van a pedir disculpas a los italianos por las conquista de las Galias por Julio César".

Políticos españoles también reaccionaron a las declaraciones del mandatario mexicano.

La vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, advirtió este martes que el rey Felipe VI “no tiene que pedir perdón a ningún país y no va a ocurrir esto”, advirtió a López Obrador.

Durante un acto político de su partido, el presidente del conservador Partido Popular (PP), Pablo Casado, calificó de “inadmisibles” las declaraciones del presidente mexicano y agregó que la petición de López Obrador “demuestra una ignorancia escandalosa y es una afrenta contra España y su historia”.

Son inadmisibles las declaraciones del presidente mexicano, López Obrador. Son de una ignorancia escandalosa y una afrenta contra España. El Gobierno tiene que decir claramente que no aceptamos la difamación de una izquierda acomplejada sobre nuestra contribución histórica. pic.twitter.com/zrcnsLdcYt — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 26 de marzo de 2019

El líder de Ciudadanos (liberales), Albert Rivera, calificó como una “ofensa intolerable al pueblo español” la carta del presidente de México.

La carta de López Obrador es una ofensa intolerable al pueblo español. Así actúa el populismo: falseando la historia y buscando el enfrentamiento. Cuando gobernemos lideraremos la unión y colaboración entre España y las naciones hermanas de Latinoamérica. https://t.co/t6uNejFHnD — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 26 de marzo de 2019

Al contrario, la coalición electoral española Unidos Podemos salió en defensa del mandatario mexicano y hasta prometió que si llegan al Gobierno, emprenderán "un proceso de recuperación de la memoria democrática y colonial que restaure a las víctimas".

La portavoz del partido Podemos en el Congreso, Ione Belarra, se mostró de acuerdo con el presidente mexicano. “López Obrador es el digno presidente de México. Tiene mucha razón en exigirle al rey que pida perdón por los abusos de la ‘Conquista'”, dijo a través de Twitter.

López Obrador es el digno Presidente de México.



Tiene mucha razón en exigirle al Rey que pida perdón por los abusos en la "Conquista".



Si Gobierna Podemos habrá un proceso de recuperación de la memoria democrática y colonial que restaure a las víctimas. — Ione Belarra (@ionebelarra) 26 de marzo de 2019

