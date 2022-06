No descansaremos hasta que Rusia se detenga: Países del G7

Los países del Grupo de los 7 o los más industrializados (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón) emitieron un comunicado condenando el ataque de Rusia contra un centro comercial de Ucrania.

Los líderes del G7 comenzaron la sesión del lunes con énfasis en Ucrania, especialmente en cómo ayudarán al país y una serie de fuertes sanciones económicos para el gobierno de Vladimir Putin.

Más tarde se reunieron con líderes de cinco economías emergentes democráticas -India, Indonesia, Sudáfrica, Senegal y Argentina- para una conversación sobre cambio climático, energía y otros asuntos.

En la reunión del grupo que se realiza en Alemania, participó vía remota el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, quien subrayó la urgencia de ayudar a las fuerzas militares de su país a mejorar su posición contra Rusia en los próximos meses.

#G7 Leaders Statement: We solemnly condemn the abominable attack on a shopping mall in #Kremenchuk. We will not rest until Russia ends its cruel and senseless war on Ukraine. #G7GER pic.twitter.com/t4x9EJqzCv