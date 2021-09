"No tengan Miedo" dice presentador mientras talibanes con armas están a su alrededor

Un presentador de tv Afgana el pasado sábado 28 de agosto durante una transmisión se le pudo ver como detrás de él se encontraban varios talibanes acompañados de armamento, mientras el conducía un programa en vivo, en una parte el conductor dice “No tengo miedo” de inmediato preocupo al ver la incomodidad del hombre.

Con la toma de poder por parte de los talibanes al país, crece la incertidumbre por la forma como estos mandos gobernaran a dicho país; esta transmisión fue compartida a través de Twitter por una iraní Activista de nombre Masih Alinejad.

"Esto es surreal. Militantes del Talibán posan armados detrás de este presentador de televisión visiblemente petrificado y haciéndolo decir que el pueblo de #Afganistán no debería tener miedo del Emirato Islámico", señala Alinejad.

This is surreal. Taliban militants are posing behind this visibly petrified TV host with guns and making him to say that people of #Afghanistan shouldn’t be scared of the Islamic Emirate. Taliban itself is synonymous with fear in the minds of millions. This is just another proof. pic.twitter.com/3lIAdhWC4Q