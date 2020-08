Muere Hume, Nobel de la Paz; puso fin a la violencia en Irlanda del Norte (Video)

Londres.- John Hume, el político visionario que recibió el Premio Nobel de la Paz por diseñar el acuerdo que puso fin a la violencia en su natal Irlanda del Norte, falleció el lunes a los 83 años.

Hume murió después de lidiar con problemas de salud por varios años, informó su familia.

El líder católico del moderado Partido Socialdemócrata y Laborista fue considerado el principal artífice del tratado de paz de Irlanda del Norte de 1998. Compartió el premio con el líder protestante del Partido Unionista del Ulster, David Trimble, por sus esfuerzos para acabar con la violencia sectaria que plagó la región durante tres décadas y cobró la vida de más de 3.500 personas.

