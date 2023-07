Notre Dame podría ser abierta de nuevo al público a finales del 2024

Continúan los trabajos de reconstrucción de la Catedral de Notre Dame, este martes, se llevo a cabo una operación importante con la intención de que el techo del templo sea reparado, recordando que quedo devastado por un incendio en abril en 2019, esperando que quede listo para diciembre del 2024 y puedan reabrirla de nuevo al público.

Una grúa levantó enormes vigas de roble desde una barcaza hasta la catedral, empleando armazones que pesaban aproximadamente entre 7 y 7.5 toneladas, la delicada operación atrajo la atención de varias personas a lo largo de un puente sobre el río Sena y a sus orillas.

Es importante destacar que tuvieron que cerrar el tráfico fluvial alrededor de la catedral durante algunas horas para realizar los trabajos de reparación.

Los tres enormes tijerales de vigas de madera Formarán parte del llamado "bosque" de Notre Dame, es decir, el armazón de madera de la nave construido entre los siglos XII y XIII que rodeaba la aguja de la catedral y que quedó completamente destruido por el fuego.

Clement Beaune el ministro de Transporte declaró "Creo que es un momento mágico para muchos parisinos esta mañana”, añadiendo que estará en el centro de los Juegos Olímpicos de París en 2024.

El general Jean-Louis Georgelin, designado por el presidente francés Emmanuel Macron para supervisar la reconstrucción de Notre Dame, mencionó que ni siquiera el intenso tráfico que se espera durante los Juegos de verano frenará las obras en la catedral de renombre mundial.

El militar señaló "Trabajaremos para la catedral durante los Juegos Olímpicos para que esté lista en diciembre de 2024", agregando "Este es nuestro objetivo".

Notre Dame, con vistas a la vieja zona de París desde una isla en el Sena, fue consumida por las llamas hace cuatro años y se decidió reconstruirla utilizando técnicas antiguas.

Expertos carpinteros emplearon métodos medievales para construir las vigas, que medían de 14 a 16 metros de ancho y de 12 a 13 metros de altura.

Guiándose con cuerdas, se colocaron en el techo alrededor del área de la icónica aguja, que se desmoronó en cenizas durante el incendio, los dos brazos del transepto y el esqueleto de madera del templo.

Por último mediante un comunicado se informó que la silueta de Notre Dame, en este momento rodeada de andamios, aparecerá en el horizonte a medida que sigue avanzando la obra.

Parts of the wooden framework were installed on the Notre-Dame in Paris, which has been closed for restoration since the fire in 2019 gutted its roof pic.twitter.com/pLBqv6pQGt