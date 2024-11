Notre Dame resplandece tras cinco años de reconstrucción, lista su reapertura

La Catedral de Notre Dame de París, uno de los monumentos más emblemáticos de Europa, está lista para reabrir sus puertas tras un exhaustivo proceso de restauración que culmina cinco años después del devastador incendio del 15 de abril de 2019.

Este viernes, el presidente francés, Emmanuel Macron, visitó el sitio junto a medios internacionales y elogió el esfuerzo de los equipos de reconstrucción: "Han hecho lo que parecía imposible" .

La reapertura oficial está programada para los días 7 y 8 de diciembre, con ceremonias religiosas y culturales que prometen ser memorables.

1st look at Notre-Dame’s breathtaking restoration 5 years after fire

The resurrection of Notre-Dame devastated by fire in 2019 was a closely guarded secret. Few had seen the meticulous work that brought the cathedral back to life. Until now. #NotreDame #NotreDameDeParis pic.twitter.com/jK1G2D8IRE