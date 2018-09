Muere novio en plena fiesta de su boda

Agencia

INGLATERRA.- Durante la celebración de una boda pueden ocurrir muchas cosas negativas, desde caídas y gente malacopa hasta muertes inesperadas, publicó vanguardia.com.

Recientemente se dio a conocer el caso de Danny Emsley, un hombre que falleció el día de su boda durante la fiesta.

De acuerdo con The Sun, la víctima y su pareja Claire, habían estado juntos por siete años hasta el pasado 17 de agosto, día en que decidieron unir sus vidas para siempre con una romántica ceremonia celebrada en la ciudad de Wetherby, al norte de Inglaterra.

A las 23:30 horas de dicho día, Danny subió a la suite matrimonial para descansar un par de horas con el objetivo de aguantar el viaje de luna de miel.

Una hora más tarde, su esposa, quien seguía divirtiéndose en la fiesta, subió para verlo y dado que estaba bien, bajó de regreso con los invitados.

"Él estaba bien, así que ella regresó a la fiesta, hasta alrededor de la 1:30 de la mañana", contó un amigo de la pareja.

Luego de un par de horas, Claire volvió a subir para darse cuenta que su esposo no respiraba.

Ella gritó y salió corriendo de la habitación, pidiendo ayuda. La puerta se cerró detrás de ella y se trabó. Los amigos y parientes tuvimos que romper la puerta de la habitación, alguien llamó al 999 y otra persona intentó darle reanimación cardiopulmonar".

Lamentablemente, ya era muy tarde, Danny Emsley había muerto.

El viernes fue el mejor día de mi vida, pude casarme con el mejor, el más franco, honesto, divertido, amable y cariñoso. Tuvimos un día perfecto lleno de familia, amigos, amor y risas; no podríamos haber pedido un día mejor. La magia se acabó al final de la noche y mi guapo Danny fue cruelmente arrancado de mi vida", escribió la mujer en sus redes sociales.

La causa de la muerte no ha sido revelada. De momento, la policía no está investigando la muerte de Danny como delictiva. No obstante, amigos de la familia sostienen que el hombre estaba sano.