Nueva cepa de gripe aviar agobia a granjas de EE.UU

Una cepa de gripe aviar altamente patógena ha hecho su primera aparición de la temporada en aves de corral para consumo humano en Estados Unidos, tras encontrarse en una granja de pavos de Dakota del Sur y a otra de Utah, lo que suscitó inquietudes de que se puedan presentar más brotes.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que se confirmó la presencia de gripe aviar, mortal para las aves de corral comerciales, en una granja de 47 mil 300 pavos del condado Jerauld, Dakota del Sur, el 4 de octubre, y en una granja con 141.800 aves en el condado de Sanpete, Utah, el viernes pasado.

Son los primeros brotes que se registran en granjas comerciales del país desde que la enfermedad afectó a dos granjas de pavos en Dakota del Norte y Dakota del Sur en abril.

Por lo general se sacrifica a las aves infectadas para evitar que se propague la enfermedad, y posteriormente se descontaminan las granjas.

Antes de la semana pasada, los únicos informes de gripe aviar en los últimos meses en Estados Unidos fueron apariciones esporádicas en averíos privados o en aves silvestres como patos, gansos y águilas.

Aunque las aves silvestres no suelen mostrar síntomas de gripe aviar, las infecciones son motivo de preocupación en la industria avícola, ya que las aves migratorias pueden propagar la enfermedad a granjas comerciales.

El año pasado, la gripe aviar obligó a los productores avícolas estadounidenses a sacrificar a casi 59 millones de aves en 47 estados, incluidas gallinas ponedoras y pavos y pollos criados por su carne, convirtiéndose en el brote más mortífero en la historia del país, según cifras del Departamento de Agricultura.

El brote causó un aumento en los precios del huevo y de los productos de pavo para los consumidores, con un costo para el gobierno de más de 660 millones de dólares.

Scientists have used the gene-editing tool CRISPR to engineer chickens that are partially resistant to bird flu. Creating fully resistant chickens is likely to require editing multiple genes, and scientists will need to proceed carefully, experts said. https://t.co/rynxGZMV6d