Abuelos regalarían marihuana de Navidad pero ¡los detuvieron!

ESTADOS UNIDOS.- Matrimonio de la tercera edad preparó un inusual regalo de Navidad, el cual sería entregado en Nebraska, sin embargo, su entrega fue frustrada por la policía, cuando el conductor no respetó un señalamiento vial y fue interceptado por los oficiales, quienes descubrieron más de 25 kilos de marihuana dentro de la camioneta.

De acuerdo con Debate, una pareja de ancianos fueron detenidos el pasado martes 19 de diciembre por transportar 28 kilogramos de marihuana de manera ilegal, declarando a las autoridades que eran "para regalos de Navidad".

El teniente Paul Vrbka, del Departamento del Sheriff del Condado de York, informó que el vehículo Toyota Tacoma del matrimonio fue detenido por agentes en la Interestatal 80 luego de ser descubiertos conduciendo por la línea central y el conductor no hizo la señal.

Tras detener la camioneta, los oficiales percibieron el fuerte olor de a marihuana cruda que llevaban guardado. Tras esto, la unidad canina del condado alertó sobre la presencia de una sustancia controlada y se realizó una búsqueda de causa probable del vehículo.

La hierba fue encontrada dentro de unas cajas guardadas dentro de la pick up. El valor en la calle de la marihuana incautada asciende a unos 336 mil dólares, de acuerdo al estimado de la policía.

Patrick Jiron, de 80 años, y Barbara Jiron, de 83 indicaron que eran de Clearlake Oaks, California, y que se dirigían a Vermont. Aseguraron que "la marihuana era para regalos de Navidad" y sostuvieron que "no sabían que era ilegal transportar marihuana en Nebraska".

En aquel momento la pareja fue puesta bajo custodia en en la cárcel del condado de York por cargos de posesión de marihuana con la intención de entregar y sin estampillas de impuestos a las drogas. Ambos cargos son delitos graves.

Barbajara Jiron fue citda en el caso no fue encarcelada "debido a algunos problemas médicos".

