Nueva York: colapsa grúa en el centro de Manhattan; reportan cinco heridos

Una grúa de construcción se incendió y colapsó en el centro de Manhattan, Estados Unidos, este miércoles 26 de julio, dañando un edificio residencial al otro lado de la calle e hiriendo a cuatro personas y a un bombero, según informó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés).

La cabina de la grúa permaneció en llamas a las 9 horas (horario de Nueva York), según un tuit del presidente del condado de Manhattan, Mark Levine. Después de intentar extinguir el fuego, el operador de la grúa pudo escapar y está a salvo, según el FDNY. Todas las lesiones fueron menores, dijeron las autoridades.

BREAKING: A crane collapsed in midtown Manhattan, injuring at least 5 people, including a firefighter.https://t.co/2Adx1jzke2 pic.twitter.com/wKyA5dkZp2