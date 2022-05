¡Se acabó la libertad! Nueva York volverá a usar cubrebocas

Nueva York dejará de gozar la libertad que habían adquirido, pues a partir de este lunes tendrán que volver a usar cubrebocas en todos los lugares interiores públicos debido al repunte de casos covid que registró la ciudad.

La Gran Manzana podría entrar en semáforo rojo, debido al aumento de los casos covid, este se declara cuando las hospitalizaciones se superan y se alcanza cierta proporción de camas ocupadas por pacientes de este virus.

Según los datos, Nueva York ha registrado más de 300 casos por cada 100 mil habitantes en siete días, también existe un aumento en los ingresos hospitalarios.

A través de redes sociales el Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York, informó sobre el retroceso.

“@NYCHealthCommr emitió un aviso a medida que la ciudad se acerca al nivel de alerta alto #COVID19 . Todos los neoyorquinos deben usar mascarillas en todos los espacios públicos cerrados. Las personas con alto riesgo de enfermedad grave deben evitar entornos concurridos y limitar las reuniones: http://on.nyc.gov/3t0CR55”

Today @NYCHealthCommr issued an advisory as the City approaches the high #COVID19 Alert Level. All New Yorkers should wear masks in all indoor public settings. Those at high risk of severe illness should avoid crowded settings and limit get-togethers: https://t.co/OgfRtVTwVK pic.twitter.com/ojae9YJCP1

Ahora los neoyorquinos tendrán que utilizar el uso de cubrebocas en todos los lugares interiores públicos como: tiendas, oficinas, entradas de edificios, ascensores o cualquier lugar donde se comparta espacio con desconocidos.

“Las pruebas regulares en el hogar y el uso de máscaras en el interior, especialmente cuando aumentan los casos, es la mejor manera de mantenerse a salvo usted y su comunidad. Aconsejo a todos los neoyorquinos que se cubran el interior, especialmente si no está vacunado, no ha recibido su refuerzo o se encuentra en una categoría de alto riesgo” escribió el Comisionado de Salud de Nueva York, Ashwin Vasan.

Regular home testing and wearing masks indoors, especially while cases rise, is the best way to keep yourself and your community safe.



I advise all New Yorkers to mask up indoors, especially if you're unvaccinated, have not had your booster, or are in a high-risk category.