¿De dónde saca dinero Emma Coronel y qué opina sobre AMLO?

Agencia

Nueva York.- Mientras se lleva a cabo el juicio en contra del narcotraficante Joaquín, el “Chapo” Guzmán en Nueva York, la esposa del capo mexicano, Emma Coronel, aclaró todas las dudas respecto al origen de su dinero, y la forma en que trabaja para sacar a sus dos hijas adelante, fruto de su relación con el “Chapo”, publicó El Debate.

En entrevista exclusiva a Telemundo la guapa modelo y ex reina de belleza, dejó en claro que no tiene nada ilícito, y que cuenta con negocios con los que sustenta los gastos de ella y de sus hijas.

“Tengo tierras de riego, cosas así, de las que prefiero no hablar… No tengo nada ilícito. Yo sé que a estas alturas el gobierno se ha encargado de checar o verificar si tengo algo ilícito. Tenemos negocios. No te puedo hablar de ellos porque todo de mi vida lo hacen un escándalo”, dijo Emma durante la entrevista.

También te puede interesar: Emma Coronel manda un ‘estate quieto’ a Kate del Castillo

Coronel aprovechó la entrevista para mostrar su inconformidad con los medios de comunicación que invaden su privacidad.

“Por Dios… me gusta ir a la playa, me gusta salir, me gusta divertirme como cualquier persona… no sé qué pasa con ustedes, díganme lo que piensan, ¿qué no soy un ser humano como cualquier otro? A veces cuando veo las noticias digo: ‘pero qué hay de malo en divertirme, ir a una playa, que me vaya de vacaciones'”, dijo.

Durante la entrevista Emma fue cuestionada respecto a que pensaba de las estrategias del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en contra del narcotráfico.

“No sé qué métodos vaya a utilizar o si vaya a hacer lo que dijo, pero si eso va a servir al país yo encantada con él”, dijo. “Yo aquí, en México, donde sea, me siento segura. Yo siempre me he sentido segura. Yo nunca he sentido temor”, indicó.

Coronel desea que el juicio de su esposo se resuelva lo más pronto posible y se le dé a su esposo una sentencia justa en la que sus hijas puedan ver a su padre.