Nueva York emprende “batalla” contra la National Rifle Association

Nueva York.- La fiscal general de Nueva York demandó a la National Rifle Association el jueves, buscando disolver la poderosa organización de defensa de las armas, por acusaciones de que altos ejecutivos desviaron millones de dólares para lujosos viajes personales, contratos de no presentación para asociados y otros gastos cuestionables.

La demanda de la fiscal Letitia James, presentada en la corte estatal de Manhattan después de una investigación de 18 meses, destaca las acusaciones de malversación que han afectado en los últimos años a la NRA y a su líder de siempre, Wayne LaPierre, desde gastos para el peinado y maquillaje de su esposa hasta un contrato post-empleo de 17 millones de dólares para él mismo.

Simultáneamente, el fiscal general de Washington, D.C. demandó a la NRA Foundation, una rama benéfica de la organización que ofrece programas de seguridad con armas de fuego, puntería y cacería, acusándola de desviar fondos a la NRA para ayudar a pagar los generosos gastos de sus principales ejecutivos.

