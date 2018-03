Helicóptero cae a un río de Nueva York: hay 5 muertos

Agencia

NUEVA YORK.- Al menos cinco personas murieron luego de que un helicóptero se estrelló la noche del domingo en el río Este de Nueva York, en un accidente grabado en video en que solo sobrevivió el piloto.

De acuerdo con el portal de noticias Excelsior, la grabación del incidente, publicada en las redes sociales, mostró una aeronave que perdía altura gradualmente hasta que se estrelló contra el agua, se inclinó y comenzó a hundirse.

También te puede interesar: Secuestran helicóptero para 'robar' a un reo y se estrellan (video)

El piloto había informado al controlador aéreo sobre la falla del motor momentos antes de la caída del helicóptero, de acuerdo con medios locales de información. Un bote remolque privado rescató al piloto de las gélidas aguas del río Este.

"Había seis personas en el helicóptero. El piloto se liberó, pero los otros cinco no"

"Había seis personas en el helicóptero. El piloto se liberó, pero los otros cinco no. La policía y los buzos del departamento de bomberos entraron al agua y recuperaron (los cuerpos sin vida) de los otros cinco”, dijo el comisionado de bomberos, Daniel Nigro.

En una conferencia de prensa, Nigro indicó que el piloto había sido llevado al hospital luego del rescate, y que aparentemente se encontraba en buen estado de salud.

De acuerdo con el funcionario, los arneses de seguridad pudieron haber obstaculizado el escape de los pasajeros, que no lograron ser rescatados del agua helada por los expertos que respondieron al incidente.

All 5 passengers died after a helicopter crashed into Manhattan's East River Sunday evening.



The pilot "freed himself" and was cut out of a harness by personnel on an FDNY boat, Fire Department of New York City Commissioner Daniel Nigro said. https://t.co/JdAj8X3hNj pic.twitter.com/yBrqx6Bk4W