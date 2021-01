Nueva York rompe contratos con Trump por asalto en el Capitolio de EU

Nueva York.- El alcalde Bill de Blasio anunció el miércoles que la ciudad de Nueva York rescindirá sus contratos comerciales con el presidente Donald Trump como resultado del asalto de una turba al Capitolio de Estados Unidos por una turba de seguidores del mandatario la semana pasada.

“Estoy aquí para anunciar que la ciudad de Nueva York está rescindiendo todos los contratos con la Organización Trump”, dijo de Blasio en una entrevista a MSNBC.

El alcalde precisó que la Organización Trump gana alrededor de 17 millones de dólares al año como resultado de sus contratos con la ciudad para operar dos pistas de hielo y un carrusel en Central Park, así como un campo de golf en el distrito del Bronx.

New York City doesn’t do business with insurrectionists. We’re taking steps to TERMINATE agreements with the Trump Organization to operate the Central Park Carousel, Wollman and Lasker skating rinks, and the Ferry Point Golf Course.

La alcaldía puede rescindir legalmente un contrato si el liderazgo de una empresa está involucrado en una actividad criminal, afirmó el alcalde demócrata. “Incitar a una insurrección, seamos muy claros, digamos las palabras nuevamente, incitar a una insurrección contra el gobierno de Estados Unidos constituye claramente una actividad criminal”, dijo.

The Associated Press envió el miércoles un correo electrónico a la Organización Trump en busca de comentarios.

La rescisión de los contratos comerciales de Trump en la ciudad que él llamaba hogar es el último ejemplo de cómo el asalto violento del 6 de enero por partidarios de Trump está afectando los intereses comerciales del saliente presidente republicano.

Mayor Bill de Blasio said New York City is ending its contracts with the Trump Organization after the deadly riot incited by President Trump at the U.S. Capitol. "He has disgraced himself. He will no longer profit from his relationship with New York City." https://t.co/oSsaagqPAC pic.twitter.com/lw304fkJ4o