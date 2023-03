Nueva Zelanda gastará 4 mdd para apoyar a adolescentes en rupturas amorosas

Nueva Zelanda realizará un apoyo económico de 4 millones de dólares a la campaña 'Love Better', en la que ayudarán a los adolescentes de dicha nación, para ayudarlos a recuperarse de rupturas amorosas y decir 'Thank U, Next', como el título de la canción de Ariana Grande.

Será el Ministerio de Desarrollo Social el que desembolse esa cantidad de dinero por un periodo de tres años, augurando que este programa ayude a reducir el daño en relaciones sentimentales, de acuerdo con medios internacionales.

La titular adjunta de la dependencia neozelandesa, Priyanca Radhakrishnan, indicó que este será un paso importante para el apoyo hacia dicho sector de la población, y que habían recibido pedidos de este tipo de actividades.

'Más de mil 200 adolescentes pidieron el apoyo para poder lidiar con las primeras experiencias en el tema del amor y sobre todo, de las rupturas amorosas, pues son identificadas como desafíos', indicó la funcionaria.

Campaña 'Love Better', con líneas para adolescentes en Nueva Zelanda

La campaña, con el eslogan 'Apropiarse de los Sentimientos', tendrá a disposición un número telefónico, e-mail y mensajería de texto, para que los adolescentes que necesiten apoyo tras una ruptura amorosa, puedan recibir la ayuda necesaria, y que estará bajo la dirección de Youthline.

Los 4 millones de dólares serán entregados por etapas, para 'Love Better' en los tres años que durarán dichos trabajos en favor de los jóvenes que lo requieran de manera urgente.

Una encuesta realizada por el Ministerio de Desarrollo Social, detalló que del total de participantes (mil 200), el 68 por ciento aseguró vivir algo más fuerte que un 'simple dolor normal' después de una ruptura amorosa.

La campaña 'Love Better' colabora para eliminar la violencia familiar y la violencia sexual en Nueva Zelanda, donde, de acuerdo a la propia dependencia, sus estadísticas 'son vergonzosas', y que buscarán acabar con ese ciclo terrible de vida en la nación.