Nuevo ataque de Rusia: lanzan 36 misiles contra objetivos en Ucrania

Rusia volvió a disparar una andanada de proyectiles sobre Ucrania el jueves y alcanzó objetivos desde el este al oeste. Según las autoridades ucranianas, uno de los ataques mató a una mujer de 79 años y causó al menos siete heridos más.

Las fuerzas rusas emplearon varios tipos de misiles para su operación nocturna y dispararon 36 en apenas dos horas, indicó el jefe del ejército de Ucrania, Valery Zaluzhnyy, quien apuntó que las baterías antiaéreas derribaron 16, un porcentaje de éxito menor que en otras acciones similares de Moscú.

Según las autoridades ucranianas, los proyectiles rusos alcanzaron objetivos en el norte, el oeste, el este y el centro del país.

El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, indicó que las fuerzas del Kremlin “cambiaron su táctica" para este ataque y desplegaron lo que describió como “reconocimiento activo” y “falsos objetivos”, pero no ofreció más detalles.

⚡️1 killed, 2 injured in Russian missile attack on Dnipropetrovsk Oblast.



Dnipropetrovsk Oblast Governor Serhiy Lysak reported that a 79-year-old woman was killed amid a Russian missile strike on the city of Pavlohrad, located 75 kilometers east of the regional capital Dnipro. pic.twitter.com/RsMutPT7lz