Nuevo canje entre Israel y Hamás busca ampliar la tregua

Israel liberó ayer a otro grupo de prisioneros palestinos, horas después de que Hamás liberara a otros rehenes israelíes en virtud de un acuerdo de última hora para prorrogar un día más el alto al fuego en Gaza.

Sin embargo, cualquier nueva prórroga podría resultar más difícil, ya que se presume que Hamás fijará un precio más alto por muchos de los rehenes restantes.

Hamás liberó a seis rehenes horas después de liberar a dos mujeres israelíes el jueves por la tarde. Todos fueron entregados a la Cruz Roja en Gaza tras ocho semanas de cautiverio. Fueron trasladados a Israel para evaluaciones médicas y para reunirse con sus familias, según informó el ejército israelí.

Hamas Releases Hostages on Day One of Cease-Fire | VOA News #QatarNews #QatarNews #NewsUpdate #Qatar #Qatari [Video] Hamas fighters released 24 hostages on November 24 during day one of the Israel-Hamas war's first cease-fire, the Red Cross said,… https://t.co/1qabdwSTsO