Continúa la amenaza, nuevo río de lava arrasa con más construcciones en La Palma

Un nuevo flujo de lava brotó el sábado del volcán en la isla española de La Palma, amenazando con extender más destrucción en la isla del Océano Atlántico, donde más de mil construcciones ya han sido engullidas o dañadas gravemente por las corrientes de roca fundida.

El colapso parcial del cono volcánico durante la noche dio a luz a una nueva corriente de lava que comenzó a seguir un camino similar por la cresta Cumbre Vieja hacia la costa occidental de la isla, hasta el mar.

Más imágenes de la nueva colada de lava que desciende por el Camino de los Campitos y el de la Vinagrera/ More footage of the new lava flow descending by the Camino de los Campitos and the La Vinagrera pic.twitter.com/bRlZAvZXMG