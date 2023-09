Número de muertos incrementa en Grecia por inundaciones

Ante las recientes inundaciones en el centro de Grecia, se han reportado un aumento de muertes, los cuales llegan a los 15 casos al hallar este domingo los cadáveres de cuatro personas que estaban desaparecidas.

Tres cuerpos fueron hallados en aldeas cerca de la ciudad de Karditsa en el oeste de Thessaly.

Estos pertenecían a una mujer de 88 años y su hijo de 65, que fueron localizados en el interior de su vivienda, y un hombre de 58 cuyo cuerpo fue hallado entre dos aldeas.

Asimismo, el servicio guardacostas informó este domingo que el cuerpo de un hombre de 42 años que estaba desaparecido desde el martes fue hallado flotando en el mar cerca de la ciudad de Volos.

Fue visto por última vez en su vehículo, incapaz de controlarlo en medio del furioso caudal.

Finalmente, el servicio de bomberos informó que desde que empezaron las inundaciones en el centro de Grecia el martes, había evacuado a casi 3 mil 500 personas, persistiendo hasta el día de hoy los intentos de rescate.

Las inundaciones parecen haber cedido, aunque el río Pineios, la principal vía fluvial en Thessaly, está creciendo en su desembocadura, indicó el domingo en la noche el vocero de los bomberos, Yiannis Artopios.

El servicio guardacostas indicó que rescató a 335 personas varadas en la península Pelion, entre jueves y sábado.

These before & after satellite images from Thessaly, Greece show the utter devastation from the recent flooding. © Maxar Tech. pic.twitter.com/cn2jNAmD4G