NY crea oficina para dar a los migrantes boletos para salir de la ciudad

Nueva York ha incrementado sus esfuerzos para transportar a los migrantes fuera de la ciudad.

Su sistema de refugios está al límite de su capacidad, por lo que han creado una oficina dedicada a proporcionar a los solicitantes de asilo pasajes sólo de ida gratuitos a cualquier parte del mundo.

El ayuntamiento confirmó la creación de un nuevo centro de reubicación en Manhattan como su más reciente intento de aliviar la presión sobre sus albergues y sus finanzas.

Esto tras la llegada de más de 130 mil solicitantes de asilo desde el año anterior.

El alcalde Eric Adams, de extracción demócrata, ha descrito la situación como una crisis y ha advertido que los albergues están tan llenos que los migrantes pronto se verán obligados a quedarse en la calle a medida que se acerque el invierno, el funcionario declaró esta semana:

"No me canso de decirlo. Nos hemos quedado sin lugar", añadiendo "Y no se trata de 'si' la gente dormirá en la calle, se trata de cuándo. Ya estamos al límite de nuestra capacidad".

El plan de la ciudad para ofrecer transporte a los migrantes se basa en esfuerzos anteriores para enviar a los solicitantes de asilo a otros lugares.

Aunque la creación del centro de reubicación marca un renovado énfasis en la estrategia.

La ciudad ha resaltado que el desplazamiento sería voluntario.

La alcaldía ha limitado recientemente la estancia de los migrantes adultos a 30 días en los albergues de la ciudad y a 60 para las familias migrantes con niños.

Estas personas en su mayoría llegan sin un permiso legal para trabajar, pueden volver a solicitar alojamiento si no encuentran un nuevo lugar donde vivir.

Una portavoz de Adams dijo que unas 20 mil personas han recibido avisos de 30 o 60 días.

Menos del 20% de las personas que han superado los límites siguen en los albergues de la ciudad.

Funcionarios han mencionado que esas estadísticas son la prueba de que sus políticas están promoviendo que los migrantes encuentren viviendas alternativas.

Adams también pretende suspender un acuerdo legal que obliga a la ciudad de Nueva York a proporcionar alojamiento de emergencia a las personas sin hogar.

Ninguna otra ciudad grande de EU tiene tal requisito, y la oficina del alcalde ha argumentado en los tribunales que el mandato nunca fue pensado para aplicarse a una afluencia de migrantes.

La alcaldía dijo que ha habilitado más de 200 refugios de emergencia para brindar albergue, incluyendo el alquiler de espacio en hoteles y la construcción de instalaciones a gran escala.

Más de 65 mil inmigrantes se encuentran en los refugios de la ciudad.

Por último Adams enfatizó que espera que la llegada de migrantes cueste unos 12 mil millones de dólares en los próximos tres años.

Con información de AP