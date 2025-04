NY Helicopter Tours suspende operaciones tras tragedia en el río Hudson

Después de que una de sus aeronaves se estrellara en el río Hudson, matando a cinco ciudadanos españoles y un piloto estadounidense, la empresa New York Helicopter Tours anunció que dejará de operar de forma inmediata.

El anuncio fue dado a conocer por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) a través de un comunicado publicado el fin de semana en la red social X:

Aviation expert ‘would have no problems going on helicopter tour’ following NYC crash https://t.co/J3z3nLqHkQ pic.twitter.com/xcRTdkEXCi

La FAA informó que continuará colaborando con la investigación liderada por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y, paralelamente, iniciará una revisión urgente de la licencia y del historial de seguridad del operador turístico responsable de la aeronave siniestrada.

FAA Statement⁰⁰New York Helicopter Tours — the company involved in the deadly crash on the Hudson earlier this week — is shutting down their operations immediately.⁰ ⁰We will continue to support @NTSB’s investigation. Additionally, the FAA will be launching an immediate…