NY legaliza el uso recreativo de la marihuana

ESTADOS UNIDOS.- El estado de Nueva York ha aprobado el uso recreativo de la marihuana para mayores de 21 años, según ha confirmado el gobernador, Andrew Cuomo, que ha llegado a un acuerdo al respecto con diputados a nivel local.

Así, Estados Unidos cuenta ya con quince estados que han legalizado el uso del cannabis para estos fines. En la Asamblea neoyorquina del debate ha durado tres horas, y está previsto que a lo largo del día la medida sea ratificada.

A partir de entonces, cualquier residente del estado podrá comprar y cultivar hasta seis plantas (tres que hayan madurado y otras tres que no) para consumo personal.

El acuerdo también refleja que la pertenencia no será legal para menores de 21 años, según informaciones de la cadena de televisión CNN. Cuomo, por su parte, ha asegurado que la ley busca crear un mercado que genere ingresos en el estado y varios puestos de trabajo, además de lograr justicia para "las comunidades marginadas desde hace mucho tiempo".

En este sentido espera también garantizar que los que fueron penalizados injustamente tengan la oportunidad de beneficiarse". "Legalizar el uso del cannabis entre adultos no va solo de crear un nuevo mercado que dará trabajo y beneficiará la economía sino también de garantizar que aquellos que han sido injustamente penalizados por ello en el pasado tengan la oportunidad finalmente de beneficiarse", ha matizado.

We have reached an agreement to legalize adult-use cannabis.



Too many New Yorkers have been unfairly penalized for the use & sale of cannabis, arbitrarily arrested & jailed. That time is coming to an end.



I look forward to signing this legislation into law.