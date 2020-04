Obama confirma su apoyo hacia Joe Biden y se unen contra Trump

Estados Unidos.- El expresidente Barack Obama, respaldo la candidatura presidencial de Joe Biden. A través de su cuenta de Twitter compartió un video donde apoya la campaña de Biden por la nominación demócrata a la presidencia de los Estados Unidos.

“Estoy orgulloso de respaldar a mi amigo Joe Biden para presidente de los Estados Unidos. Vamos”, escribió Obama en su tuit.

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX

"Joe tiene el carácter y la experiencia para guiarnos en uno de nuestros momentos más oscuros y curarnos durante una larga recuperación", dijo Obama en un video de 12 minutos filmado en su casa en Washington y publicado en línea.

“Y es por eso que estoy tan orgulloso de respaldar a Joe Biden como presidente de Estados Unidos”, afirma el expresidente.

El ex vicepresidente y incondicional demócrata de 77 años es el presunto candidato del partido para desafiar a Donald Trump, después de que su único rival, Bernie Sanders, abandonara la carrera la semana pasada.

Joe Biden agradeció el anuncio de Obama y expreso que:

Barack — This endorsement means the world to Jill and me. We’re going to build on the progress we made together, and there’s no one I’d rather have standing by my side. https://t.co/0mAjPZeYmd