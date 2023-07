OceanGate suspende operaciones tras implosión del sumergible Titan

La compañía propietaria del sumergible que implosionó en un viaje a las ruinas de Titanic anunció el jueves que suspende todas sus operaciones.

OceanGate, compañía con sede en Everett, Washington, era dueña del sumergible Titan, que implosionó cuando descendía el 18 de junio hacia las ruinas del Titanic en el Atlántico norte.

La implosión mató a las cinco personas a bordo, entre ellas el piloto del sumergible y director general de la empresa, Stockton Rush.

