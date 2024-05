Después de varios días de espera, España, Noruega e Irlanda reconocen formalmente este 28 de mayo a Palestina como Estado, a pesar de la negativa por parte del gobierno de Israel.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, publicó un video en sus redes sociales oficiales donde declara que lo pactado es ‘una decisión histórica que tiene un único objetivo y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz'.

En el exterior de la sede del Parlamento de Irlanda en Dublín, se pudo ver desde lo lejos una bandera palestina.

El primer ministro irlandés, Simon Harris aseguró que este reconocimiento demuestra que se puede mantener viva la esperanza.

🇵🇸 🇮🇪 Ireland has officially recognised the State of Palestine. Ireland stands with Palestine and the Palestinian people. pic.twitter.com/5bVSs5XkiN

En el caso de Noruega, el ministro de Exteriores, Espen Barth Eide, mencionó lo siguiente en un comunicado.

Norway’s recognition of #Palestine as a state today represents a milestone in Norwegian-Palestinian relations.



‘It was important to be able to present a formal document to Prime Minister Mohammed Mustafa in person

- FM @EspenBarthEide https://t.co/UgxeT8jnQV