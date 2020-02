Dos oficiales resultan heridos tras tiroteo en Walmart de Estados Unidos

FORREST CITY, Arkansas (AP) - Dos policías resultaron heridos y un hombre armado murió el lunes por la mañana en un tiroteo al interior de una tienda de Walmart en Forrest City, en el este de Arkansas, dijeron las autoridades.

El jefe de policía de Forrest City, Deon Lee, dijo que uno de los oficiales fue llevado a un hospital a unos 70 kilómetros al este en Memphis, donde fue operado y ya se encuentra con signos vitales estables.

Los oficiales acudieron a Walmart después de que alguien llamó para denunciar a un hombre que estaba amenazando a las personas, mencionó Lee en una conferencia de prensa. El jefe de policía identificó a los oficiales heridos como el teniente Eric Varner y el detective Eugene Watlington. Ambos están asignados al departamento de investigación criminal y ninguno llevaba un chaleco antibalas.

El alcalde honró a los oficiales.

Después del tiroteo la policía acordonó el estacionamiento de Walmart y la tienda dejó de laboral por lo que los empleados fueron enviados a casa. El gobernador Asa Hutchinson dijo en un tweet que está agradecido con los agentes que arriesgaron sus vidas para mantener al público a salvo.

I am grateful for law enforcement who respond to calls to assure public safety. They put their own safety at risk. Very thankful. https://t.co/gjlXXxNtD0