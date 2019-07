Alaska llega a temperatura récord por el cambio climático

Mario Alberto Rivera Gaona

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Alaska registró una temperatura récord de 32 grados en la ciudad de Anchorage, la más alta en 100 años

La estación climática de Anchorage, en Alaska, registró una temperatura récord de 32 grados centígrados, rivalizando con la temperatura de zonas tropicales como Miami, la cual registró este viernes 31 grados.

De acuerdo con los expertos, el incremento en las temperaturas responde al paso de una fuerte ola de calor en el Círculo Polar Ártico.

Bajo estas condiciones, Anchorage canceló ayer su exhibición de fuegos artificiales por los festejos del Día de la Independencia de EU por temor a incendios forestales.

Asimismo, las autoridades están preocupadas por la calidad del aire, mientras que los pronosticadores sugieren que los niveles récord se mantendrán en los próximos días.

"Esto no tiene precedentes", dijo el alcalde de Anchorage, Ethan Berkowitz, al diario The New York Times.

"Digo a la gente que Anchorage es la ciudad más fría del país, y climáticamente es cierto, pero en este momento estamos viendo calor récord".

El mes de junio fue el más cálido registrado en la zona, con un promedio de 15.8, según el Servicio Nacional de Meteorología.

Efectos del cambio climático en Alaska

Alaska es una zona que ha experimentado muchos de los efectos del calentamiento global y es el estado con mayor incremento en sus temperaturas, según la Cuarta Evaluación Nacional del Clima.

Uno de los cambios más notorios es el derretimiento del hielo en los mares de Bering y Chukchi, el cual desapareció semanas antes de lo normal este año.

Por otra parte, las temperaturas de la superficie de los mares son cerca de cuatro grados más alta de lo normal, aunque en algunas áreas lo son hasta por 10 grados.