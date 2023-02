Ola De Frío Ártico: alerta en EU por temperaturas peligrosamente congelantes

El aire ártico cayó la mañana del sábado sobre el noroeste de Estados Unidos con peligrosas temperaturas heladas y sensaciones térmicas que descendieron de -43 a -45 grados Celsius (-45 a -50 grados Fahrenheit) en muchas zonas.

Sobre el monte Washington en las Montañas Blancas de Nueva Hampshire, la sensación térmica durante la noche fue de -78 C (-108 F), según el observatorio meteorológico en la cumbre de la montaña más alta del noroeste, conocida por sus condiciones climáticas extremas.

Se culpó a los fuertes vientos del viernes de la muerte de un bebé en Southwick, Massachusetts. Los vientos derribaron una rama sobre un vehículo conducido por una mujer de 23 años, según un comunicado de la fiscalía de Hampden, Massachusetts.

La conductora fue llevada al hospital con lesiones graves, pero el menor murió, informaron las autoridades.

La mayoría de las personas prestaron atención a las advertencias de permanecer al interior el sábado, pero algunos no tuvieron otra opción que salir.

Gin Koo, de 36 años, se enfrentó al frío para sacar a pasear a su perro Bee. “No recuerdo que alguna vez hubiera hecho tanto frío. No desde 2015” , dijo Koo, quien se puso tres camisas y una chaqueta de plumas, además de un sombrero y un gorro. Pese a su pelaje, Bee temblaba. “No saldría si no fuera necesario” .

¡Impresionante!



El noreste de EUA vive una noche extremadamente fría.

La bomba invernal provoca temperaturas de -51° C. En New Hampshire reportan sensación térmica récord de -75° C.



