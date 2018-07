‘Bomba toxica’ obliga a aterrizar un avión en Estados Unidos

Agencia

FORT LAUDERDALE, Estados Unidos.- Un avión que viajaba de Nueva York a Fort Lauderdale tuvo que aterrizar de emergencia luego de que varios pasajeros dijeran sentirse mal a causa de un fuerte olor a "calcetines sucios", según confirmó la aerolínea.

El hecho ocurrió en la noche del jueves poco después de que el vuelo 779 de Spirit Airlines despegara del Aeropuerto Internacional LaGuardia con duración estimada de viaje de tres horas.

De acuerdo con información de Vanguardia, la aeronave debió hacer una parada imprevista a mitad de camino en la ciudad de Myrtle Beach, en Carolina del Sur, por el malestar estomacal y pulmonar que una decena de pasajeros dijo sentir luego de que un "posible olor tóxico" invadiera la cabina.

"Unas 12 personas fueron revisadas en tierra por profesionales médicos que determinaron que podrían continuar con el viaje sin peligro", indicó a dpa el vocero de Spirit, Derek Dombrowsky.

La compañía envió otro avión para recoger a los 220 pasajeros y a la tripulación y llevarlos, tras cinco horas de retraso, a su destino final. "La fuente del olor está siendo investigada por la aerolínea y las autoridades aeronáuticas", agregó el vocero.

Algunos pasajeros relataron a medios locales la situación y dijeron que el olor era "completamente desagradable y molesto". "Olía como si hubiesen abierto una llave de gas de cocina", dijo a la cadena ABC Steven Costello, uno de los pasajeros.

"A calcetines sucios. Se nos revolvió el estómago y vivimos minutos de angustia porque no sabíamos lo que era", relató otra mujer.

Debido a que los aviones comerciales no cuentan con ventiladores en el techo, ni ventanillas que se puedan abrir, los olores al interior de los aparatos pueden propagarse fácilmente sin poder ser controlados de la misma manera.

An unknown substance diverted a flight from La Guardia to Ft. Lauderdale to Myrtle Beach International. There were 220 people on the flight. 7-10 are complaining of medical issues. HCFR and MBFR are on the scene. Hazmat team is on the plane @wpdeabc15 pic.twitter.com/pV4qG83NsK