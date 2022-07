OMS aconseja limitar el número de parejas para prevenir viruela símica

El director general de la Organización Mundial de la Salud aconsejó el miércoles a los hombres en riesgo de contraer viruela símica que limiten “por el momento” el número de sus parejas sexuales después que la agencia de la ONU declaró la emergencia global de la enfermedad.

Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que el 98% de los casos detectados desde que comenzaron los brotes en mayo han sido en hombres gay, bisexuales y otros que tienen relaciones sexuales con hombres. Pidió a los que están en riesgo que tomen medidas para protegerse.

