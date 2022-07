OMS: Aumentan casos de Covid-19 por 5ta semana seguida

El número de casos nuevos de coronavirus reportados en todo el mundo subió por quinta semana en fila, mientras que el número de muertes se mantuvo relativamente estable, según reportó el jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En su informe semanal sobre la pandemia, la agencia de salud de Naciones Unidas informó de 5,7 millones de nuevos contagios confirmados la semana pasada, un incremento del 6%. Se registraron 9 mil 800 muertes, una cifra similar a la de la semana anterior.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo esta semana que la pandemia seguía siendo una emergencia global y que estaba “preocupado” por el aumento.

The #COVID19 Emergency Committee met & concluded that the outbreak remains a Public Health Emergency of International Concern. New waves of the virus show that the pandemic is not over. We must push back with safe & effective tools to prevent infections, hospitalizations & deaths https://t.co/9KeqSriZWH