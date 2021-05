OMS califica a variante india de ‘preocupación mundial’

SUIZA.- Este lunes las alarmas sonaron, después que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalara que la variante B.1.617, también conocida como ‘Variante de la India’, identificada por primera vez en el mes de marzo, representa un motivo de preocupación mundial.

🔴 Le variant indien classé "préoccupant" par l'OMS. Le #variant B.1.617 est plus contagieux et présente des caractéristiques qui pourraient rendre les vaccins moins efficaces, annonce l'Organisation mondiale de la Santé @WHO.https://t.co/u9sOVFKGFj pic.twitter.com/WTZjkovmwM