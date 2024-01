OMS cancela envío de suministros médicos a Gaza por cuarta vez

El día de ayer, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se vio obligada a cancelar, por cuarta vez desde finales de diciembre, una misión de suministros médicos destinada a los hospitales en el norte de la Franja de Gaza, debido a la persistente falta de garantías de seguridad.

Esto revela que han pasado doce días desde que la OMS pudo acceder a esa área crucial del enclave.

La OMS también denunció una "grave escasez de personal", ya que estos se han ido "debido a órdenes de evacuación e inseguridad".

Esta misión tenía el objetivo de trasladar suministros médicos que se necesitan con urgencia para mantener las operaciones de cinco hospitales del norte del enclave.

Shocked by the scale of health needs and devastation in Northern Gaza.



Urgent, safe and unhindered access to the region is needed to deliver humanitarian aid.



Further delays will lead to more death and suffering for far too many people.#CeasefireNow. https://t.co/9uYTWZLxEc