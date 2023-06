OMS celebra fin del virus de Marburgo en Guinea Ecuatorial

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha celebrado el fin del brote de Marburgo, declarado por dicho país 42 días después de que el último paciente fuera dado de alta del tratamiento.

El brote fue el primero de este tipo con 17 casos confirmados por laboratorio, incluidos 12 fallecimientos notificados. Además, se notificaron 23 casos probables.

Tedros ha agradecido al Gobierno del país centroafricano y a las comunidades afectadas su respuesta. También ha reconocido a los trabajadores sanitarios que se pusieron en peligro durante esta emergencia.

#EquatorialGuinea declared the #Marburg outbreak over. My thanks to the affected communities, health workers and the government for their response. I honour those health workers who paid the ultimate price for simply doing their jobs.https://t.co/3bSsramO14