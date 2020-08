La OMS alerta sobre la magnitud de la pandemia en México

Ginebra.- La magnitud de la epidemia de Covid-19 en México está subestimada y una de las principales razones es el bajo número de pruebas de diagnóstico que se realizan, advirtió hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Lo más probable es que la epidemia en México está subestimada, los test son limitados con 3 por cada 100 mil personas por día, que se puede comparar con más de 150 por cada 100 mil personas en Estados Unidos", dijo a la prensa el director del Departamento de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.

México es el séptimo país más afectado del mundo por la pandemia de Covid- 19 por el número de casos —cerca de 540 mil— y registra más de 58 mil decesos.

El especialista, quien recibe de forma permanente información actualizada de todos los países, reveló que ciertos días el porcentaje de pruebas que dan positivo en México llega al 50%, "lo que significa que mucha gente no está bien diagnosticada o se le diagnostica tarde".

El director reveló también que los datos que maneja muestran una clara diferencia de mortalidad entre los residentes de los barrios acomodados y los pobres de ese país latinoamericano. En estos últimos, la gente tiene hasta cinco veces más probabilidades de morir de Covid-19 y la situación de los indígenas es similar, apuntó.

Ryan, quien es la mano derecha del director general de la OMS en la lucha mundial contra el coronavirus, dijo que México debe hacer esfuerzos para aumentar el acceso a los test, ya que a la escala en que se realizan actualmente no se puede hacer una valoración realística de la situación.

OMS espera acabar con la pandemia de en "menos de dos años"

La Organización Mundial de la Salud aseguró este viernes que espera que la pandemia de la Covid-19 dure "menos de dos años" y sea menos longeva que la gripe española de 1918 que causó decenas de millones de muertos en dos años.

"Esperamos acabar con esta pandemia en menos de dos años. Sobre todo, si logramos unir nuestros esfuerzos (...) y utilizamos al máximo los recursos disponibles y esperando que podamos disponer de herramientas suplementarias como vacunas, pienso que podremos acabar con ella con un plazo más corto que el de la gripe de 1918", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa.

Tedros describió al COVID-19 como una “crisis de salud única en un siglo” y agregó que aunque la globalización ha permitido que el virus se propague más rápido de lo que lo hizo la gripe en 1918, ahora también existe tecnología para frenarlo que no estaba disponible hace un siglo.

Por su parte, el jefe de emergencias de la OMS, el doctor Michael Ryan, señaló que la pandemia de 1918 golpeó al mundo en tres olas, y que la segunda, que comenzó hacia finales de 1918 , fue la más devastadora.

“Este virus no exhibe un patrón similar de olas”, indicó. “Cuando el virus no está bajo control, vuelve a aparecer”. Ryan agregó que aunque los virus pandémicos con frecuencia entran en un patrón estacional, ese no parecía ser el caso con el coronavirus.

Actualmente hay más de 22 millones de casos confirmados de coronavirus en el mundo y más de 795 mil muertes, según un conteo de la Universidad Johns Hopkins.