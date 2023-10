OMS recomienda vacuna contra el dengue tras alza de contagios

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que debido a la alza de contagios en varias naciones de América Latina (Brasil, Argentina) y en Asia (Indonesia y Tailandia), recomienda la vacuna TAK-003 de la farmacéutica japonesa Takeda.

En especial, se pide vacunar a los menores de 6 a 16 años de edad, uno de los grupos más afectados por el mosquito transmisor.

Durante una conferencia con el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización, presidida por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se señaló que la problemática de salud ha crecido en parte por el cambio climático.

