Tragedia sin fin: OMS señala que la gente de Gaza vive en el infierno

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la población de la Franja de Gaza "vive en el infierno" y alertó de una "crisis humanitaria masiva" en el enclave palestino que no ha parado desde los ataques de Hamás del año pasado.

Tedros declaró en un mensaje con motivo de los cien días de "una tragedia" que los ataques por parte de Hamás dejaron "mil 300 muertos, más heridos", así como el secuestro de unas 240 personas, "alrededor de 130 de las cuales siguen retenidas y muchas de las cuales necesitan atención médica".

"Hay informaciones espantosas sobre violencia de género", lamentó Ghebreyesus, antes de resaltar que "las familias están desesperadas por la liberación de sus seres queridos".

Today we mark 100 days of a tragedy.



7 October: an attack by Hamas and other armed groups in #Israel. 1300 people killed, more injured. Appalling reports of gender violence. Hostages seized — around 130 still in captivity, many needing medical care. Families desperate for the… pic.twitter.com/e9ujNZ7A3l