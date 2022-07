La Organización Mundial de la Salud está convocando a su comisión de emergencias para analizar por segunda vez en pocas semanas si el brote creciente de viruela símica debe ser declarado crisis mundial.

Algunos científicos han alertado que las sorprendentes diferencias entre los brotes en África y en los países desarrollados podrían complicar cualquier respuesta coordinada y posiblemente profundizarán las desigualdades existentes entre países ricos y pobres.

Las autoridades africanas dicen que ya están tratando la epidemia del continente como una emergencia, pero los expertos en otros lugares alegan que la forma leve en que la viruela símica ha aparecido en Europa, América del Norte y otras regiones hace innecesaria una declaración de emergencia, incluso si el virus no se puede contener.

Almost 14,000 confirmed #monkeypox cases have now been reported to WHO this year, from more than 70 countries and territories. So far, 5 deaths have been reported, all in Africa. @WHO will continue to do everything we can to support countries to stop transmission and save lives. pic.twitter.com/mWLihWEhtn