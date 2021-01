OMS visita segundo hospital en Wuhan para indagar más sobre Covid-19

Wuhan.- Los miembros de un equipo de la Organización Mundial de la Salud que investiga los orígenes de la pandemia del coronavirus visitaron el sábado otro hospital de Wuhan que atendió a los primeros pacientes con COVID-19 en su segundo día completo de trabajo en la ciudad del centro de China.

A principios de 2020, el hospital de Jinyintan fue uno de los primeros de la ciudad en tratar a enfermos aquejados de un virus por entonces desconocido y es una parte clave de la historia epidemiológica de la enfermedad.

“Acabo de regresar de una visita al hospital Jinyintan, que se especializó en enfermedades infecciosas y fue designado para el tratamiento de los primeros casos en Wuhan”, señaló la viróloga holandesa Marion Koopmans en un tuit. “Historias bastante similares a las que he escuchado de nuestros médicos de UCI”.

